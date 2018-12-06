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Політв'язня Панова етапують з Криму до Краснодара

Новини » Політика    06.12.2018 - 20:11
Політв'язня Панова етапують з Криму до Краснодара
Фото: Євген Панов (sputnik.ru/twitter.com)

Лише 5 грудня Панова перевезли із Москви до Сімферополя

Українського політв'язня Євгена Панова, засудженого до 8 років російської колонії, етапували з анексованого Криму до російського Краснодару. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське"

Як зазначається адвокат політв'язня Ольга Дінзе розповіла, що 5 грудня Панова етапували з Москви до анексованого Сімферополя. А зараз перевозять до Краснодара. 

Водночас Дінзе не знає, для чого Панова напередодні етапували до Криму. Вона зазначила, що це могли зробити або для допиту у справі про вбивство чиновника ФСБ, або ж для розміщення у колонії суворого режиму Сімферополя. Однак, жодна з версій не є підтвердженою.

Повідомляється, що брат політв'язня Ігор Котелянець підтвердив інформацію про те, що Панова етапують до Краснодару. Причина етапування його до Криму напередодні брату Панова також невідома.

Нагадаємо, Євген Панов зустрівся з українським консулом у Москві. Зустріч відбулася в московському СІЗО "Матроська тиша" 30 жовтня. Панов розповів, що відчуває себе задовільно, не скаржиться на умови утримання. 

Зазначимо, ФСБ РФ звинуватило Євгена Панова у "приготуванні диверсії в Криму у складі диверсійної групи". Крім того, українця і звинуватили в контрабанді боєприпасів через митний кордон Митного союзу.

"Верховний суд" Криму 13 липня 2018 року засудив громадянина України Євгена Панова до 8 років колонії суворого режиму. Політв'язня етапували до московського СІЗО "Матроська тиша". Вже 25 жовтня відбулося розгляд апеляції на вирок Панову. Однак, Верховний суд Російської Федерації залишив вирок без зміни.

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