У политзаключенного Лимешко ухудшилось состояние здоровья, - Денисова

У незаконно осужденного гражданина Украины Геннадия Лимешко в России ухудшилось состояние здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Telegram.

Как сообщается, у Лимешко начались проблемы с кожей, появились раны на руках, локтях и ногах, появились болезненные высыпания.

"Несмотря на существующие проблемы со здоровьем, администрация исправительного учреждения не обеспечивает предоставление необходимой медицинской помощи гражданину Украины. Указанное противоречит гарантированным международным стандартам обращения с осужденными лицами, содержащимися в местах лишения свободы", - сообщила Денисова.

Она добавила, что обратилась к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой с просьбой повлиять на ситуацию, чтобы Лимешко оказали медицинскую помощь.

Напомним, Лимешко в августе 2017 года задержали российские силовики. Он был осужден подконтрольным РФ "Судакским городским судом Республики Крым" в мае 2018 года за якобы незаконное изготовление врывчатки.

Ранее Денисова заявила, что Германия надеется на ускорение процесса освобождения пленных после нормандской встречи.

Как ранее писало РБК-Украина, представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что в настоящее время в аннексированном Крыму удерживают не менее 110 политзаключенных.