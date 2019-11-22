У політв'язня Лимешко погіршився стан здоров'я, - Денісова

У незаконно засудженого громадянина України Геннадія Лимешко в Росії погіршився стан здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової в Telegram.

Як повідомляється, у Лимешко почалися проблеми зі шкірою, з'явилися рани на руках, ліктях і ногах, з'явилися хворобливі висипання.

"Не дивлячись на проблеми зі здоров'ям, адміністрація виправної установи не забезпечує надання необхідної медичної допомоги громадянину України. Зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що містяться в місцях позбавлення волі", - повідомила Денісова.

Вона додала, що звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням вплинути на ситуацію, щоб Лимешко надали медичну допомогу.

Нагадаємо, Лимешко у серпні 2017 року затримали російські силовики. Він був засуджений підконтрольним РФ "Судакським міським судом Республіки Крим" в травні 2018 роки за нібито незаконне виготовлення вривчаткі.

Раніше Денисова заявила, що Німеччина сподівається на прискорення процесу звільнення полонених після нормандської зустрічі.

Як раніше писало РБК-Україна, представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, що в даний час в анексованому Криму утримують не менше 110 політв'язнів.