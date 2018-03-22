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Политзаключенного Кольченко выпустили из ШИЗО

НовостиОбщество    22.03.2018 - 04:45
Фото: Александр Кольченко
Фото: Александр Кольченко

Александру Кольченко передали посылку

Украинского политзаключенного Александра Кольченко, котрого незаконно удерживают в России, выпустили из штрафного изолятора. Об этом написала правозащитница Татьяна Щур в своем Facebook.

"Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из ШИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле, для того, кто понимает, как важен за решеткой каждый витамин и каждый предмет с воли, это большая хорошая новость. Больше никаких новостей про Сашу Кольченко нет", - говорится в сообщении.

 

Маленькая хорошая новость. Кольченко выпустили из ШИЗО и он, наконец, получил посылку. На самом деле для, для того, кто...

Опубліковано Tatiana Shchur 21 березень 2018 р.

Напомним, на Новый год Александр Кольченко отсидел 10 суток в ШИЗО за "нарушение формы одежды", потому что не пришил бирку с фамилией на одежду, что временно заменяет выстиранный к празднику бушлат.

Кроме того, украинскому политзаключенному Александру Кольченко в больнице российского Челябинска поставили диагноз аритмия. Внеплановый осмотр Кольченко в больнице Челябинска длился 10 дней.

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Теги: Российская Федерация, Александр Кольченко, политзаключенные
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