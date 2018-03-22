Політв'язня Кольченко випустили з ШІЗО

Олександр Кольченко передали посилку

Українського політв'язня Олександра Кольченко, якого незаконно утримують в Росії, випустили з штрафного ізолятора. Про це написала правозахисниця Тетяна Щур у своєму Facebook.

"Маленька гарна новина. Кольченко випустили з ШІЗО і він, нарешті, отримав посилку. Насправді, для того, хто розуміє, наскільки важливий за ґратами кожен вітамін і кожен предмет з волі, це велика гарна новина. Більше ніяких новин про Сашу Кольченко немає", - йдеться в повідомленні.

Маленька гарна новина. Кольченко випустили з ШІЗО і він, нарешті, отримав посилку. Насправді, для того, хто... Опубліковано Tatiana Shchur 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, Новий рік Олександр Кольченко відсидів 10 діб у ШІЗО за "порушення форми одягу", тому що не пришив бирку з прізвищем на одяг, що тимчасово замінює випраний до свята бушлат.

Крім того, українському політв'язню Олександру Кольченко в лікарні російського Челябінська поставили діагноз аритмія. Позаплановий огляд Кольченко в лікарні Челябінська тривав 10 днів.