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Політв'язня Кольченко випустили з ШІЗО

НовиниСуспільство    22.03.2018 - 04:45
Фото: Олександр Кольченко
Фото: Олександр Кольченко

Олександр Кольченко передали посилку

Українського політв'язня Олександра Кольченко, якого незаконно утримують в Росії, випустили з штрафного ізолятора. Про це написала правозахисниця Тетяна Щур у своєму Facebook.

"Маленька гарна новина. Кольченко випустили з ШІЗО і він, нарешті, отримав посилку. Насправді, для того, хто розуміє, наскільки важливий за ґратами кожен вітамін і кожен предмет з волі, це велика гарна новина. Більше ніяких новин про Сашу Кольченко немає", - йдеться в повідомленні.

 

Маленька гарна новина. Кольченко випустили з ШІЗО і він, нарешті, отримав посилку. Насправді, для того, хто...

Опубліковано Tatiana Shchur 21 березень 2018 р.

Нагадаємо, Новий рік Олександр Кольченко відсидів 10 діб у ШІЗО за "порушення форми одягу", тому що не пришив бирку з прізвищем на одяг, що тимчасово замінює випраний до свята бушлат.

Крім того, українському політв'язню Олександру Кольченко в лікарні російського Челябінська поставили діагноз аритмія. Позаплановий огляд Кольченко в лікарні Челябінська тривав 10 днів.

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Теги: Російська Федерація, Александр Кольченко, политзаключенные
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