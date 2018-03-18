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Кольченко в колонии РФ поместили в штрафной изолятор на 13 суток

НовостиПроисшествия    18.03.2018 - 13:41
Фото: Александр Кольченко (Facebook Tatiana Shchur)
Фото: Александр Кольченко (Facebook Tatiana Shchur)

Украинского политзаключенного отправили в ШИЗО под надуманным предлогом

Украинского политзаключенного Александра Кольченко в колонии на территории России поместили в штрафной изолятор на 13 суток. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур в своем Facebook.

"Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую...", - написала Щур со ссылкой на информацию адвоката, который работает по договору с Уральской правозащитной группой и 16 марта посетил Кольченко в ВК-6 г. Копейск.

По ее словам, этот формальный повод наказать осужденного применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству.

"Особая подлость нынешнего помещения заключается в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу, так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и что к нему дойдет - большой вопрос", - добавила правозащитник.

Также она напомнила, что на Новый год Кольченко отсидел 10 суток в ШИЗО за "нарушение формы одежды", потому что не пришил бирку с фамилией на одежду, что временно заменяет выстиранный к празднику бушлат.

Напомним, ранее сообщалось, что украинскому политзаключенному Александру Кольченко в больнице российского Челябинска поставили диагноз аритмия.

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Теги: Александр Кольченко, политзаключенные, политзаключенные в РФ
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