Клых сообщил, что в больнице РФ его "накачали" психотропными препаратами

Украинский политзаключенный Клых провел телефонный разговор с мамой

Удерживаемый в Российской Федерации украинский политический заключенный Станислав Клых сообщил, что в психбольнице РФ его "накачали" психотропными препаратами. Об этом он заявил в телефонном разговоре с мамой, сообщила в Facebook уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

В частности, Денисова сообщила о разговоре с мамой Клыха - Тамарой, которая недавно говорила с Клыхом, который сейчас находится в российской колонии, по телефону.

"Станислав рассказал, что в психиатрической больнице его "накачали" психотропными препаратами, и он не знает, как это будет влиять на его состояние в дальнейшем", - говорится в сообщении.

Также мать Клыха добавила, что по словам Станислава, у него очень болят почки, что может быть следствием травмы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в июле текущего года Клых находился в психбольнице Магнитогорска (РФ).

Отметим, ранее заместитель главы Министерства юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов заявлял, что Украина готовится подать комплексный межгосударственный иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) относительно украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых Россией.