У политзаключенного Абдулгазиева заражение крови, - Денисова

Фото: Тофик Абдулгазиев (krymr.com)

Омбудсмен требует должного медицинского осмотра

У незаконно задержанного крымского татарина Тофика Абдулгазиева, которого удерживают в СИЗО в Симферополе, заражение крови. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Она отмечает, что санитарное состояние общей камеры "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", где находился гражданин Украины, не соответствует установленным нормам.

"Помещение кишит клопами и блохами. Вследствие укусов насекомых, у Тофика Абдулгазиева образовались гнойные раны и произошло заражение крови", - сообщила Денисова.

Несмотря на ухудшение состояния здоровья, Абдулгазиев не получает надлежащей медицинской помощи. Сейчас он помещен в "ГБУЗ РК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана".

"Срочно прошу Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москальковую принять неотложные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно содействовать в обеспечении надлежащих условий содержания, проведении полного медицинского обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи", - подчеркивает Денисова.

Как известно, Тофика Абдулгазиева незаконного задержали силовики РФ 27 марта 2019 года. Продолжается предварительное следствие по делу "Хизб ут-Тахрир".

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