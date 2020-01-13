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У політв'язня Абдулгазієва зараження крові, - Денісова

Новини » Суспільство     13.01.2020 - 17:09
У політв'язня Абдулгазієва зараження крові, - Денісова
Фото: Тофік Абдулгазієв (krymr.com)

Омбудсмен вимагає належного медичного огляду

У незаконно затриманого кримського татарина Тофіка Абдулгазієва, якого утримують в СІЗО в Сімферополі, зараження крові. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Вона наголошує, що санітарний стан загальної камери "ФКУ СИЗО 1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю", де перебував громадянин України, не відповідає встановленим нормам.

"Приміщення кишить клопами та блохами. Внаслідок укусів комах, у Тофіка Абдулгазієва утворилися гнійні рани та сталося зараження крові", - повідомила Денісова.

Попри погіршення стану здоров'я, Абдулгазієв не отримує належної медичної допомоги. Наразі він поміщений в "ГБУЗ РК Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана".

"Терміново прошу Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяну Москалькову вжити невідкладних заходів для відновлення прав громадянина України, а саме сприяти в забезпеченні належних умов утримання, проведенні повного медичного обстеження та надання кваліфікованої медичної допомоги", - наголошує Денісова.

Як відомо, Тофіка Абдулгазієва незаконного затримано силовиками РФ 27 березня 2019 року. Триває попереднє слідство у справі "Хізб ут-Тахрір".

Раніше повідомлялося, що в українського політв'язня в Російській Федерації Андрія Коломійця погіршився стан здоров'я.

РБК-Україна писало, що у незаконно засудженого громадянина України Геннадія Лимешко в Росії погіршився стан здоров'я.

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