У поліції зробили заяву щодо смарагдового кольору світлофора: що саме зміниться

Ілюстративне фото: в Україні з'явиться новий колір на світлофорах (Getty Images)

В Україні нові світлофори будуть з більш насиченим зеленим сигналом. Але принципово серйозних змін не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

"Щодо "смарагдових" світлофорів, інформація про які поширилася в мережі. Нова редакція ДСТУ щодо світлофорів принципово серйозних відмінностей не передбачає", - зазначив він. Фото: на світлофорах з'явиться новий колір (facebook.com/Bilosh) Білошицький уточнив, що нові стандарти запровадили для гармонізації з європейськими нормами. Вони передбачають, що: стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронними;

колір зеленого сигналу світлофора буде зеленим (більш насиченим, приведеним до європейських стандартів);

велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розташування праворуч від дороги, та лінзою 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою;

спільні велопішоходні світлофори;

таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, у тому числі на велосипедних світлофорах. "Звичайно, не йдеться про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій та будівництва доріг", - підкреслив він.