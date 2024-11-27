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В полиции сделали заявление об изумрудном цвете светофора: что именно изменится

Украина, Среда 27 ноября 2024 17:15
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В полиции сделали заявление об изумрудном цвете светофора: что именно изменится Иллюстративное фото: в Украине появится новый цвет на светофорах (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине новые светофоры будут с более насыщенным зеленым сигналом. Но принципиально серьезных изменений не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.

"Относительно "изумрудных" светофоров, информация о которых распространилась в сети. Новая редакция ДСТУ по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает", - отметил он.

В полиции сделали заявление об изумрудном цвете светофора: что именно изменитсяФото: на светофорах появится новый цвет (facebook.com/Bilosh)

Билошицкий уточнил, что новые стандарты ввели для гармонизации с европейскими нормами. Они предусматривают, что:

  • стрелки на линзах светофоров будут шевронными;
  • цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым (более насыщенным, приведенным к европейским стандартам);
  • велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположение справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой;
  • совместные велопешеходные светофоры;
  • таймер обратного отсчета времени как на пешеходных так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

"Конечно, речь не идет о замене всех старых светофоров, а только стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог", - подчеркнул он.

Изумрудный цвет светофора

Напомним, в следующем году в Украине изменятся стандарты по светофорам на дорогах. В частности, зеленый цвет теперь заменит изумрудный.

Более детально о нововведениях - в материале РБК-Украина.

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