В полиции сделали заявление об изумрудном цвете светофора: что именно изменится
В Украине новые светофоры будут с более насыщенным зеленым сигналом. Но принципиально серьезных изменений не ожидается.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook.
"Относительно "изумрудных" светофоров, информация о которых распространилась в сети. Новая редакция ДСТУ по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает", - отметил он.
Фото: на светофорах появится новый цвет (facebook.com/Bilosh)
Билошицкий уточнил, что новые стандарты ввели для гармонизации с европейскими нормами. Они предусматривают, что:
- стрелки на линзах светофоров будут шевронными;
- цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым (более насыщенным, приведенным к европейским стандартам);
- велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположение справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой;
- совместные велопешеходные светофоры;
- таймер обратного отсчета времени как на пешеходных так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.
"Конечно, речь не идет о замене всех старых светофоров, а только стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог", - подчеркнул он.
Изумрудный цвет светофора
Напомним, в следующем году в Украине изменятся стандарты по светофорам на дорогах. В частности, зеленый цвет теперь заменит изумрудный.
Более детально о нововведениях - в материале РБК-Украина.
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