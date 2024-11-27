В полиции сделали заявление об изумрудном цвете светофора: что именно изменится

В Украине новые светофоры будут с более насыщенным зеленым сигналом. Но принципиально серьезных изменений не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Facebook .

"Относительно "изумрудных" светофоров, информация о которых распространилась в сети. Новая редакция ДСТУ по светофорам принципиально серьезных отличий не предусматривает", - отметил он.

Фото: на светофорах появится новый цвет (facebook.com/Bilosh)

Билошицкий уточнил, что новые стандарты ввели для гармонизации с европейскими нормами. Они предусматривают, что:

стрелки на линзах светофоров будут шевронными;

цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым (более насыщенным, приведенным к европейским стандартам);

велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм для велосипедных дорожек и расположение справа от дороги, и линзой 200 мм, если светофор расположен над дорогой;

совместные велопешеходные светофоры;

таймер обратного отсчета времени как на пешеходных так и транспортных, в том числе на велосипедных светофорах.

"Конечно, речь не идет о замене всех старых светофоров, а только стандарты для будущих реконструкций и строительства дорог", - подчеркнул он.