По поліції в Житомирі був подвійний прямий удар, не всі дійшли до укриття, - Вигівський

Російські війська завдали прямого подвійного удару по будівлі Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок денної атаки загинули двоє правоохоронців, багато людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.

За словами міністра, удар стався вдень, коли у приміщенні перебували не лише працівники поліції, а й цивільні відвідувачі.

"В момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститись в укриття, але подвійний прямий удар, на жаль, забрав життя двох працівників поліції", - зазначив Вигівський.

Внаслідок атаки загинули двоє правоохоронців:

Артем Зубчук - 32-річний капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області.

Юлія Євдокимова - 39-річна підполковник поліції, помічниця начальника обласного ГУНП.

"Вічна пам’ять загиблим та щирі слова співчуття родинам, колективу", - наголосив очільник МВС.

Він також повідомив, що станом на зараз відомо про понад 40 постраждалих. Усі поранені з перших хвилин отримують необхідну медичну допомогу.

Тактика "полювання" росіян

Вигівський зазначив, що цей обстріл є продовженням цинічної російської тактики цілеспрямованого "полювання" на тих, хто захищає та рятує українців.

"Щодня поліцейські та рятувальники, службовий транспорт та приміщення стають цілями - не лише у прифронтових регіонах. Майже завжди саме в ті моменти, коли наші служби допомагають цивільним", - підкреслив міністр.

Він також додав, що попри напрацьовані алгоритми реагування на повітряні тривоги, російський терор вимагає регулярного посилення заходів безпеки.