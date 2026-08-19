По поліції в Житомирі був подвійний прямий удар, не всі дійшли до укриття, - Вигівський
Російські війська завдали прямого подвійного удару по будівлі Головного управління Нацполіції в Житомирській області. Внаслідок денної атаки загинули двоє правоохоронців, багато людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Івана Вигівського.
За словами міністра, удар стався вдень, коли у приміщенні перебували не лише працівники поліції, а й цивільні відвідувачі.
"В момент оголошення повітряної тривоги більшість людей встигли спуститись в укриття, але подвійний прямий удар, на жаль, забрав життя двох працівників поліції", - зазначив Вигівський.
Внаслідок атаки загинули двоє правоохоронців:
- Артем Зубчук - 32-річний капітан поліції, старший оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань у Житомирській області.
- Юлія Євдокимова - 39-річна підполковник поліції, помічниця начальника обласного ГУНП.
"Вічна пам’ять загиблим та щирі слова співчуття родинам, колективу", - наголосив очільник МВС.
Він також повідомив, що станом на зараз відомо про понад 40 постраждалих. Усі поранені з перших хвилин отримують необхідну медичну допомогу.
Тактика "полювання" росіян
Вигівський зазначив, що цей обстріл є продовженням цинічної російської тактики цілеспрямованого "полювання" на тих, хто захищає та рятує українців.
"Щодня поліцейські та рятувальники, службовий транспорт та приміщення стають цілями - не лише у прифронтових регіонах. Майже завжди саме в ті моменти, коли наші служби допомагають цивільним", - підкреслив міністр.
Він також додав, що попри напрацьовані алгоритми реагування на повітряні тривоги, російський терор вимагає регулярного посилення заходів безпеки.
Нагадаємо, сьогодні Росія вдарила реактивними дронами по Житомиру, внаслідок чого було зафіксовано влучання у будівлю Головного управління Нацполіції області.