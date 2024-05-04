У поліції відреагували на конфлікт зі стріляниною за участю працівників ТЦК на Закарпатті

"Вчора ввечері біля входу на територію Виноградівського територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зібралася група людей, орієнтовно 10 осіб, які порушували публічний порядок та вчиняли хуліганські дії", - йдеться у повідомленні.

Співробітники поліції, які прибули на місце події, з'ясували, що таким чином представники поселення з села Онок висловлювали невдоволення через мобілізацію двох їхніх товаришів.

"Коли учасники конфлікту намагалися силою відчинити вхідні ворота, співробітники ТЦК та СП здійснили попереджувальні постріли у повітря", - додали у поліції.

Відео з місця конфлікту у Виноградові (соцмережі)

Слідчі кваліфікували такі дії за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство). Тривають процесуальні заходи, діям кожного з учасників правоохоронці нададуть правову оцінку.

Винним у вчиненні хуліганства загрожує увʼязнення терміном до 7 років.

Не перший випадок

Конфлікти за участю працівників ТЦК та СП в Україні останнім часом не рідкість.

Так, у березні в Чернівецькій області було затримано двох чоловіків, які напали на працівників військкомату на блокпоста "Горлеча". Спочатку вона наїхали на них машиною, а потім побили сокирами.

А наприкінці березня на Хмельниччині спалахнув скандал за участю військових ТЦК. Група жінок напала на представників військкомату.