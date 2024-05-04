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В полиции отреагировали на конфликт со стрельбой с участием работников ТЦК на Закарпатье

Фото: в полиции расследуют инцидент со стрельбой и участием работников ТЦК на Закарпатье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Полиция проводит расследование из-за конфликта с участием работников ТЦК и СП на Закарпатье. Работникам военкомата даже пришлось стрелять в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Закарпатской области.

"Вчера вечером у входа на территорию Виноградовского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) собралась группа людей, ориентировочно 10 человек, которые нарушали публичный порядок и совершали хулиганские действия", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что таким образом представители поселения из села Онок выражали недовольство из-за мобилизации двух их товарищей.

"Когда участники конфликта пытались силой открыть входные ворота, сотрудники ТЦК и СП произвели упреждающие выстрелы в воздух", - добавили в полиции.

Видео с места конфликта в Виноградове (соцсети)

Следователи квалифицировали такие действия по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (Хулиганство). Продолжаются процессуальные мероприятия, действиям каждого из участников правоохранители дадут правовую оценку.

Виновным в совершении хулиганства грозит заключение на срок до 7 лет.

Не первый случай

Конфликты с участием работников ТЦК и СП в Украине в последнее время не редкость.

Так, в марте в Черновицкой области были задержаны двое мужчин, которые напали на работников военкомата на блокпоста "Горлеча". Сначала она наехали на них машиной, а затем избили топорами.

А в конце марта в Хмельницкой области вспыхнул скандал с участием военных ТЦК. Группа женщин напала на представителей военкомата.

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