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В поліції уточнили тип ракет, якими РФ вдарила по Харкову

Харків, Вівторок 02 січня 2024 15:01
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В поліції уточнили тип ракет, якими РФ вдарила по Харкову Фото: у поліції уточнили тип ракет, якими РФ вдарила по Харкову 2 січня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Росія атакувала Харків ракетами типу "Іскандер" у вівторок, 2 січня. До цього повідомлялося про удари "Кинджалами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Обстріл Харкова почався вранці близько 7:30. Пролунало щонайменше три вибухи. Фахівці виявили фрагменти ракети "Іскандер-М", - йдеться в повідомленні.

На місцях влучань слідчі, експерти, вибухотехніки збирають речові докази, опитують свідків і постраждалих, документують наслідки обстрілів.

"Постраждали 53 людей, з яких одна людина загинула, 52 отримали поранення. Серед поранених шестеро дітей від 6 до 13 років - чотири хлопчика і дві дівчинки", - додали у відомстві.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Масована атака на Харків

Вранці 2 січня російські війська влаштували нову масовану атаку по Україні, зокрема, чотири ракетні удари завдали по Харкову. Через атаку по місту почалися три пожежі. Зокрема горіло складське приміщення, кіоск. Спочатку повідомлялося про 6 постраждалих, пізніше про 20 поранених та одну загиблу. За останніми даними, постраждалих було вже понад 50.

Загалом окупанти 2 січня випустили по Україні 99 ракет різних типів і 35 дронів-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 72 ракети та всі безпілотники. Також під ударом російських ракет опинилися Київ та область.

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