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В полиции уточнили тип ракет, которыми РФ ударила по Харькову

Харьков, Вторник 02 января 2024 15:01
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В полиции уточнили тип ракет, которыми РФ ударила по Харькову Фото: в полиции уточнили тип ракет, которыми РФ ударила по Харькову 2 января (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Россия атаковала Харьков ракетами типа "Искандер" во вторник, 2 января. До этого сообщалось об ударах "Кинжалами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Обстрел Харькова начался утром около 7:30. Раздались по меньшей мере три взрыва. Специалисты обнаружили фрагменты ракеты "Искандер-М", - говорится в сообщении.

На местах попадания следователи, эксперты, взрывотехники собирают вещдоки, опрашивают свидетелей и пострадавших, документируют последствия обстрелов.

"Пострадали 53 человека, из которых один человек погиб, 52 получили ранения. Среди раненых шестеро детей от 6 до 13 лет - четыре мальчика и две девочки", - добавили в ведомстве.

По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ч. 1, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Массированная атака на Харьков

Утром 2 января российские войска устроили новую массированную атаку по Украине, в частности, четыре ракетных удара нанесли по Харькову. Из-за атаки по городу начались три пожара. В частности, горело складское помещение, киоск. Сначала сообщалось о 6 пострадавших, позже о 20 раненых и одной погибшей. По последним данным, пострадавших было уже больше 50.

В общей сложности оккупанты 2 января выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники. Также под ударом российких ракет оказались Киев и область.

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