У поліції розповіли, скільки мирних жителів залишалось в Авдіївці на момент відходу ЗСУ

Близько 700 жителів Авдіївки відмовились виїжджати з міста, і таким чином опинились під окупацією Російської Федерації.

Про це розповів інспектор відділу комунікацій Національної поліції в Донецькій області та учасник евакуаційного загону "Білий янгол" Павло Дяченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Дяченка, ця інформація не є достовірною, адже точну кількість людей не можливо визначити, але за попередніми підрахунками їх близько 700. Він також зауважив, що коли екіпаж "Білих янголів" спілкувався з жителями Авдіївки, ніхто відкрито не підтримував Росію та окупантів.

"Коли поліцейські екіпаж "Білих янголів" кожного дня спілкувався з людьми, евакуйовував, допомагав, привозив гуманітарку, ніхто особисто в очі не казав, що вони чекають Росію. Ні, просто хтось мовчки приймав гуманітарку або щось інше", розповів він.

Варто нагадати, що до повномасштабного вторгнення у Авдіївці проживали близько 30 тисяч українців.

Відхід ЗСУ з Авдіївки та Ласточкиного

У ніч проти 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про рішення вивести українські війська з Авдіївки, яка перебувала під загрозою оточення ворогом.

18 лютого речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Ліховий констатував, що Сили оборони України завершили виведення підрозділів з Авдіївки на Донеччині.

При цьому вже 19 лютого у звіті Інституту вивчення війни зазначали, що ЗСУ, ймовірно, зможуть створити нові оборонні рубежі неподалік Авдіївки, що призведе до кульмінації російського наступу на цій ділянці фронту російсько-української війни.

Пізніше Deep State писав, що після захоплення Авдіївки, російські загарбники просунулися на захід і впритул підійшли до селища Ласточкине.

А 25 лютого ми повідомляли, що Сили оборони України відійшли на західні околиці Ласточкиного під Авдіївкою. А російська армія продовжує штурми на Авдіївському напрямку за допомогою авіації та артилерії.

Вже сьогодні у ЗСУ повідомили, що українські військові відійшли від села Ласточкине Донецької області.

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