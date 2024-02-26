В полиции рассказали, сколько мирных жителей оставалось в Авдеевке на момент ухода ВСУ

Около 700 жителей Авдеевки отказались уезжать из города и таким образом оказались под оккупацией Российской Федерации.

Об этом рассказал инспектор отдела коммуникаций Национальной полиции в Донецкой области и участник эвакуационного отряда "Белый ангел" Павел Дяченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Дьяченко, эта информация не достоверна, ведь точное количество людей невозможно определить, но по предварительным подсчетам их около 700. Он также отметил, что когда экипаж "Белых ангелов" общался с жителями Авдеевки, никто открыто не поддерживал Россию и оккупантов.

"Когда полицейские экипаж "Белых ангелов" каждый день общался с людьми, эвакуировал, помогал, привозил гуманитарку, никто лично в глаза не говорил, что они ждут Россию. Нет, просто кто молча принимал гуманитарку или что-то другое", рассказал он.

Следует напомнить, что до полномасштабного вторжения в Авдеевке проживало около 30 тысяч украинцев.

Уход ВСУ из Авдеевки и Ласточкиного

В ночь на 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о решении вывести украинские войска из Авдеевки, которая находилась под угрозой окружения врагом.

18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой констатировал, что Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.

При этом уже 19 февраля в отчете Института изучения войны отмечали, что ВСУ, вероятно, смогут создать новые оборонительные рубежи недалеко от Авдеевки, что приведет к кульминации российского наступления на этом участке фронта российско-украинской войны.

Позже Deep State писал, что после захвата Авдеевки, русские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.

А 25 февраля мы сообщали, что Силы обороны Украины отошли на западные окраины Ласточкино под Авдеевкой. А русская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

Уже сегодня в ВСУ сообщили, что украинские военные отошли от села Ласточкино Донецкой области.

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