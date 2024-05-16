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У поліції розповіли подробиці цинічного вбивства окупантами цивільного у Вовчанську

Вовчанськ, Четвер 16 травня 2024 18:52
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У поліції розповіли подробиці цинічного вбивства окупантами цивільного у Вовчанську Архівне фото: росіяни пострілом у голову вбили жителя Вовчанська (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська пострілом у голову вбили літнього жителя Вовчанська в Харківській області, коли той намагався врятуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в ефірі національного телемарафону.

"Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватися, коли той разом з іншими цивільними йшов до наших поліцейських", - сказав він.

Болвінов повідомив, що чоловік відмовився підкоритися наказам російських військових. А всіх інших людей, які були разом із ним, росіяни взяли в полон. За інформацією поліції, вони утримують у підвальних приміщеннях.

"Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", - повідомив представити поліції.

Також Болвінов додав, що росіяни почали застосовувати цинічну тактику. Вони не випускають цивільних людей з тих територій північної частини Вовчанська, яку вони контролюють. Окупанти помістили їх у підвал, дуже близько до приміщення, яке вони використовують як свій штаб.

Злочини росіян під час боїв за Вовчанськ

Російські війська прорвалися до північної частини міста і завдають ударів по населеному пункту з різних видів озброєння. Від цього страждає мирне населення.

Також окупанти свідомо вбивають цивільних людей. Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни в північній частині Вовчанська почали розстрілювати людей.

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