У поліції розповіли подробиці цинічного вбивства окупантами цивільного у Вовчанську
Російські війська пострілом у голову вбили літнього жителя Вовчанська в Харківській області, коли той намагався врятуватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова в ефірі національного телемарафону.
"Росіяни цинічно вбили літнього чоловіка, коли той намагався врятуватися, коли той разом з іншими цивільними йшов до наших поліцейських", - сказав він.
Болвінов повідомив, що чоловік відмовився підкоритися наказам російських військових. А всіх інших людей, які були разом із ним, росіяни взяли в полон. За інформацією поліції, вони утримують у підвальних приміщеннях.
"Нам також відомо, що в цих приміщеннях, підвалах утримується близько 40 осіб. Їх допитують. Деякі допитувачі називають себе працівниками ФСБ", - повідомив представити поліції.
Також Болвінов додав, що росіяни почали застосовувати цинічну тактику. Вони не випускають цивільних людей з тих територій північної частини Вовчанська, яку вони контролюють. Окупанти помістили їх у підвал, дуже близько до приміщення, яке вони використовують як свій штаб.
Злочини росіян під час боїв за Вовчанськ
Російські війська прорвалися до північної частини міста і завдають ударів по населеному пункту з різних видів озброєння. Від цього страждає мирне населення.
Також окупанти свідомо вбивають цивільних людей. Раніше глава МВС Ігор Клименко повідомив, що росіяни в північній частині Вовчанська почали розстрілювати людей.
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