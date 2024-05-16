В полиции рассказали подробности циничного убийства оккупантами гражданского в Волчанске

Российские войска выстрелом в голову убили пожилого жителя Волчанска в Харьковской области, когда тот пытался спастись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергея Болвинова в эфире национального телемарафона.

"Россияне цинично убили пожилого мужчину, когда тот пытался спастись, когда тот вместе с другими гражданскими шел к нашим полицейским", - сказал он.

Болвинов сообщил, что мужчина отказался подчиниться приказам российских военных. А всех остальных людей, которые были вместе с ним, россияне взяли в плен. По информации полиции, они удерживают в подвальных помещениях.

"Нам также известно, что в этих помещениях, подвалах удерживается около 40 человек. Их допрашивают. Некоторые допрашивающие называют себя работниками ФСБ", - сообщил представить полиции.

Также Болвинов добавил, что россияне начали применять циничную тактику. Они не выпускают гражданских людей с тех территорий северной части Волчанска, которую они контролируют. Оккупанты поместили их в подвал, очень близко к помещению, которое они используют как свой штаб.