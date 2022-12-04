В поліції розповіли, як охоронятимуть графіті Бенксі, після низки випадків вандалізму

Правоохоронні органи разом з місцевою владою знайшли спосіб уберегти графіті Бенксі та інші культурні об'єкти від крадіжки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова начальника поліції Київської області Андрій Нєбитов заявив в ефірі телемарафону.

Як пояснив Нєбитов охорона об'єктів культурної спадщини відноситься до компетенції місцевих органів влади. Було прийнято рішення залучити до збереження малюнків:

добровольчі формування територіальної громади;

муніципальної варти;

місцевих органів правопорядку.

Начальник поліції Київської області відзначив, що затримана група осіб, яка нещодавно демонтувала роботу Бенксі з будинку в Гостомелі наразі перебуває у слідчому ізоляторі.

"За даним фактом порушена стаття 194 - це пошкодження майна. Але у перспективі, це є прецедент, тому що майно не оцінене, не має поки власника і заяви від власника, тому кваліфікація, я впевнений, що буде змінюватися", - додав Нєбитов.

Він додав, що до розслідування буде також залучена мистецтвознавча експертиза.