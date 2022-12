Під Києвом вандали зрізали зі стіни графіті Бенксі. Їх вже затримали

Повідомлення до поліції надійшло о 11:30 від жителів міста.

Фото: під Києвом вандали зрізали зі стін графіті Бенксі. Їх вже затримали (kv.npu.gov.ua)

Зазначається, що 8 осіб були затримані одразу на місці. Вони намагалися вивезти малюнок в невідомому напрямку.

Організатором злочину виявився киянин, який вирішив на власний розсуд демонтувати та вивезти малюнок. На його думку, будинок в майбутньому нібито скоріш за все буде знесено, через що він вирішив таким чином вберегти роботу художника.

"Поліцейські вилучили картину, а щодо факту пошкодження майна слідчі розпочали досудове розслідування", - пише пресслужба.