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Під Києвом вандали зрізали зі стіни графіті Бенксі. Їх вже затримали

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П'ятниця 02 грудня 2022 19:10
Під Києвом вандали зрізали зі стіни графіті Бенксі. Їх вже затримали Фото: під Києвом вандали зрізали зі стіни графіті Бенксі. Їх вже затримали (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

В Гостомелі вандали зрізали зі стіни будинку картину всесвітньовідомого художника Бенксі. Наразі їх вже затримано.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції в Київській області.

Повідомлення до поліції надійшло о 11:30 від жителів міста.

Фото: під Києвом вандали зрізали зі стін графіті Бенксі. Їх вже затримали (kv.npu.gov.ua)

Зазначається, що 8 осіб були затримані одразу на місці. Вони намагалися вивезти малюнок в невідомому напрямку.

Організатором злочину виявився киянин, який вирішив на власний розсуд демонтувати та вивезти малюнок. На його думку, будинок в майбутньому нібито скоріш за все буде знесено, через що він вирішив таким чином вберегти роботу художника.

"Поліцейські вилучили картину, а щодо факту пошкодження майна слідчі розпочали досудове розслідування", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно у Києві вандали зіпсували ще одне графіті відомого художника.

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Гостомель Київська область
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