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В поліції пояснили, чому не можуть завадити роботі ресторанів в комендантську годину

Україна, Субота 07 жовтня 2023 21:19
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В поліції пояснили, чому не можуть завадити роботі ресторанів в комендантську годину Фото: начальник поліції Києва Дмитро Шумейко (Поліція Києва)
Автор: Каріна Левицька

На цей час відповідальності за порушення комендантської години не передбачено. У зв'язку з цим правоохоронці не можуть заборонити роботу приватних закладів.

Про це розповів начальник поліції Києва Дмитро Шумейко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Начальник поліції Києва прокоментував роботу столичного ресторану "Бохо", який нещодавно втрапив в скандал через роботу після оголошення комендантської години.

"У поліцейських немає підстав силоміць закрити двері, зайти до приватних закладів, вирішення проблеми потребує залучення владних інституцій, з травня 2022 року у ВР знаходиться законопроект, який передбачає відповідальність за порушення комендантської години, він не ухвалений і немає відповідальності", - сказав Шумейко.

Комендантська година у Києві

Нагадаємо, що комендантська година діє у столиці з 00:00 до 05:00. При цьому деякі мешканці можуть порушувати встановлені обмеження. Так, у соцмережах час від часу з'являються відео, як люди їздять містом у комендантську годину. Або ж з'являються повідомлення про роботу закладів у нічний час.

Зокрема, клуб Boho працював у комендантську годину, через що його адміністратору наразі загрожує штраф.

Також зазначимо, що у столиці запровадили нові перепустки на авто для їзди в комендантську годину.

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