В полиции объяснили, почему не могут помешать работе ресторанов в комендантский час

В настоящее время ответственность за нарушение комендантского часа не предусмотрена. В связи с этим правоохранители не могут запретить работу частных заведений.

Об этом рассказал начальник полиции Киева Дмитрий Шумейко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Начальник полиции Киева прокомментировал работу столичного ресторана "Бохо", который недавно попал в скандал из-за работы после объявления комендантского часа.

"У полицейских нет оснований силой закрыть двери, зайти в частные заведения, решение проблемы требует привлечения властных институтов, с мая 2022 года в ВР находится законопроект, который предусматривает ответственность за нарушение комендантского часа, он не принят и нет ответственности", - сказал Шумейко.

Комендантский час в Киеве

Напомним, что комендантский час действует в столице с 00:00 до 05:00. При этом некоторые жители могут нарушать установленные ограничения. Да, в соцсетях время от времени появляются видео, как люди ездят по городу в комендантский час. Или появляются сообщения о работе заведений в ночное время.

В частности, клуб Boho работал в комендантский час, из-за чего его администратору грозит штраф.

Также отметим, что в столице ввели новые пропуски на автомобили для езды в комендантский час.

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