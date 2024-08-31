В поліції показали відео рятувальної операції після обстрілу Харкова

Обстріл Харкова

Російські окупанти влаштували масштабну атаку на Харків увечері, 30 серпня. Влучання фіксували одразу на п'яти локаціях міста.

Загарбники спеціально цілилися по густонаселеному житловому сектору Харкова. Росіяни скинули ФАБ-500 на Індустріальний, Слобідський райони та центр міста.

На даний момент відомо про 97 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Серед загиблих - 14-річна дитина, а серед поранених - 22 неповнолітніх.

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