В полиции показали видео спасательной операции после обстрела Харькова

Обстрел Харькова

Российские оккупанты устроили масштабную атаку на Харьков вечером, 30 августа. Попадания фиксировали сразу на пяти локациях города.

Захватчики специально целились по густонаселенному жилому сектору Харькова. Россияне скинули ФАБ-500 на Индустриальный, Слободской районы и центр города.

На данный момент известно про 97 пострадавших и шести погибших после обстрела Харькова. Среди погибших - 14-летний ребенок, а среди раненых - 22 несовершеннолетних.

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