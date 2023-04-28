В поліції показали відео з наслідками ракетного удару в Умані

"Патрульні разом з іншими профільними службами на місці надавали усю необхідну допомогу тим, хто її потребував, забезпечували безперешкодний проїзд оперативному транспорту. Країна-гній знову вбиває та травмує мирних людей", - написав заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Ракетний удар по Умані:

Як розповів голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, росіяни влучили двома крилатими ракетами по Умані. Одна з ракет влучила в житловий будинок, інша - в складські будівлі.

Спочатку було відомо про п'ятьох постраждалих, однак їх кількість та кількість загиблих поступово збільшувались.

Згідно з останніми даними, кількість жертв виросла до 10 осіб.