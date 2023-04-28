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В полиции показали видео с последствиями ракетного удара в Умани

Фото: в полиции показали видео с последствиями ракетного удара в Умани (facebook.com/iklymenko.fb)
Автор: Сергей Пышкин

Российские оккупанты, ночью 28 апреля, нанесли ракетные удары по Умани Черкасской области. Одна из ракет попала по жилому дому.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Telegram-канала патрульной полиции Украины.

"Патрульные вместе с другими профильными службами на месте оказывали всю необходимую помощь нуждающимся обеспечивали беспрепятственный проезд оперативному транспорту. Страна-гной снова убивает и травмирует мирных людей", - написал заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Ракетный удар по Умани:

Как рассказал глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, россияне попали двумя крылатыми ракетами по Умани. Одна из ракет попала в жилой дом, другая - в складские здания.

Сначала было известно о пяти пострадавших, однако их количество и количество погибших постепенно увеличивались.

Согласно последним данным, число жертв выросло до 10 человек.

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