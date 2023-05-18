У поліції показали уламки російських ракет, які впали у Київській області

Поліцейські оглядають місця падіння уламків ворожих ракет, які успішно збила українська ППО.

Фото: поліція знайшла уламки російських ракет у Київській області (t.me/andrii_nebytov)

При цьому очільник Київської ОВА Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок ракетної атаки немає постраждалих, влучань не зафіксовано.

Проте у декількох громадах Київської області уламки ракет впали на подвір'я. Пошкоджені декілька приватних будинків, ушкодження незначні: вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі.

Нагадаємо, Росія в ніч на 18 травня намагалася атакувати Київ ракетами, а потім запустила розвідувальні дрони. Попередньо відомо, що всі цілі були знищені.

Зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Внаслідок атаки виникла пожежа на території гаражного кооперативу.

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