В полиции показали обломки упавших в Киевской области российских ракет

Полицейские осматривают места падения обломков вражеских ракет, успешно сбитых украинской ПВО.

Фото: полиция обнаружила обломки российских ракет в Киевской области (t.me/andrii_nebytov)

При этом глава Киевской ОВА Руслан Кравченко сообщил, что в результате ракетной атаки нет пострадавших, попаданий не зафиксировано.

Однако в нескольких общинах Киевской области обломки ракет упали во двор. Повреждены несколько частных домов, повреждения незначительны: выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля.

Напомним, Россия в ночь на 18 мая пыталась атаковать Киев ракетами, а затем запустила разведывательные дроны. Предварительно известно, что все цели были уничтожены.

Зафиксировано падение обломков в Деснянском и Дарницком районах столицы. В результате атаки возник пожар на территории гаражного кооператива.

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