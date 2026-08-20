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В поліції показали перші хвилини після нічного удару по Києву

21:31 20.08.2026 Чт
2 хв
Ліквідація нічного масованого обстрілу столиці триває досі
aimg Валерій Ульяненко
Фото: поліцейські показали кадри після обстрілу Києва (Getty Images)

Поліцейські з перших хвилин нічного масованого удару по Києву були на місці "прильотів. Вони допомагали пораненим і деблокували людей із завалених квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Він зазначив, що під час нічного обстрілу постраждали житлові будинки в Солом’янському районі - внаслідок удару є травмовані і загиблі.

"ТОРівці (бійці підрозділу тактико-оперативного реагування , - ред.) з перших хвилин були на місцях атаки. Зокрема, Денис Тригубенко та Антон Добренко виявили трьох травмованих жінок і надали їм домедичну допомогу - наклали пов’язки та турнікети, щоб зупинити кровотечу, надалі допомогли транспортувати до карет швидкої", - розповів Білошицький.

Крім того, поліцейські допомагали рятувальникам евакуйовувати постраждалих та деблокувати людей із завалених квартир.

"Співчуття родинам, які цієї ночі втратили своїх рідних. Травмованим бажаю якнайшвидшого одужання", - зазначив він.

Фото: наслідки удару по Києву (t.me/OBiloshytskiy)

Білошицький додав, що ліквідація масованого російського удару триває. Правоохоронці, рятувальники, медики та всі екстрені служби продовжують працювати на місцях.

Нічний обстріл Києва

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин.

Згодом президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок нічної атаки пошкоджено 30 житлових будинків, а також школу, лікарню та дитячий садок. Наразі відомо про 15 загиблих у Києві.

Глава держави наголосив, що російська атака стала однією з "найбільш цинічних, прорахованих і масштабних".

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