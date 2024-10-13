У поліції нагадали пішоходам, як залишатись помітними для водіїв у темний час доби

Під час зимового періоду світловий день стає коротшим. Саме тому пішоходам варто пам'ятати, як залишатись помітними для водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
Як залишатись помітними для водіїв у темний час доби:
Також корисними є світловідбивачі. Вони зменшують ризик наїзду авто на пішохода в шість разів. Для домашніх улюбленців можна придбати світловідбиваючі нашийники, або одяг зі світловідбивними елементами.
Як їх носити:
Раніше РБК-Україна нагадало п'ять головних правил регулювальника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.