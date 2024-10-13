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У поліції нагадали пішоходам, як залишатись помітними для водіїв у темний час доби

Ілюстративне фото: пішоходам нагадали, як залишатись помітними для водіїв (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Під час зимового періоду світловий день стає коротшим. Саме тому пішоходам варто пам'ятати, як залишатись помітними для водіїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

Як залишатись помітними для водіїв у темний час доби:

  • обирати світлі речі. Необов’язково білі, але світлих кольорів має бути половина одягу - куртка чи штани;
  • придбати світловідбивні елементи одягу: браслет, стрічка на рюкзак, жилет.

Також корисними є світловідбивачі. Вони зменшують ризик наїзду авто на пішохода в шість разів. Для домашніх улюбленців можна придбати світловідбиваючі нашийники, або одяг зі світловідбивними елементами.

Як їх носити:

  • розміщувати з боку руху автомобіля щодо вас, а краще - з обох сторін;
  • розміщувати на рівні зору водія;
  • дітям їх краще розташовувати на рівні голови, корпусу і рук - через менший зріст діти менш помітні на дорогах;
  • розміщувати на рухливих частинах тіла (передпліччя, гомілки, зап’ястки, щиколотки);
  • найбільш помітні елементи жовтого кольору та розміром більш як 15 см².

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