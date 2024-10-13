В полиции напомнили пешеходам, как оставаться заметными для водителей в темное время суток

Во время зимнего периода световой день становится короче. Поэтому пешеходам стоит помнить, как оставаться заметными для водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
Как оставаться заметными для водителей в темное время суток:
Также полезны светоотражатели. Они сокращают риск наезда авто на пешехода в шесть раз. Для домашних любимцев можно приобрести светоотражающие ошейники или одежду со светоотражающими элементами.
Как их носить:
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