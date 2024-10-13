В полиции напомнили пешеходам, как оставаться заметными для водителей в темное время суток

Как оставаться заметными для водителей в темное время суток:

выбирать светлые вещи. Необязательно белые, но светлых цветов должна быть половина одежды – куртка или брюки;

купить световозвращающие элементы одежды: браслет, лента на рюкзак, жилет.

Также полезны светоотражатели. Они сокращают риск наезда авто на пешехода в шесть раз. Для домашних любимцев можно приобрести светоотражающие ошейники или одежду со светоотражающими элементами.

Как их носить:

размещать со стороны движения автомобиля относительно вас, а лучше – с обеих сторон;

размещать на уровне зрения водителя;

детям их лучше располагать на уровне головы, корпуса и рук – из-за меньшего роста дети менее заметны на дорогах;

размещать на подвижных частях тела (предплечья, голени, запястья, лодыжки);

наиболее заметны элементы желтого цвета и размером более 15 см2.

Ранее РБК-Украина напомнила пять главных правил регулятора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.