Поліція завершила евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Ті останні дві сім'ї ми шукали майже тиждень. Силами Нацполіції було встановлено, що вони виїхали самостійно. Тому у нас є всі підстави заявити, що евакуація дітей з цього напрямку завершена", - заявив Синєгубов.

За словами голови ОВА, евакуацію було оголошено на територіях громад:

Кіндрашівська - 31 дитина;

Куп'янська - 182 дитини;

Курилівська - 86 дітей.

Усі сім'ї виїхали з території району до Харкова. Після спілкування в пункті прийому, в місті було розселено 493 людини.

"Евакуація фактично завершена, але ми продовжуємо моніторити ситуацію, бо вже фіксуємо спроби повернення на ці території. І звичайно, ті дві сім'ї, які виїхали самостійно, якщо виявиться, що вони перебувають на тій території, то будемо вживати заходи для їх вивезення звідти", - додав Синєгубов.

Евакуація в Харківській області

26 жовтня, Олег Синєгубов заявляв про підготовку до примусової евакуації сімей із дітьми з 10 населених пунктів Куп'янського району. Він пояснив це тим, що через постійний російський терор гинуть і дістають поранення мирні жителі, зокрема діти.

Примусову евакуацію дітей було оголошено вже на початку листопада. Через небезпечні умови планувалось евакувати 275 дітей та їх родини із 66 населених пунктів.