ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция завела дело из-за расизма на матче "Шахтер" - "Динамо"

Новости » Общество     12.11.2019 - 12:47
Полиция завела дело из-за расизма на матче "Шахтер" - "Динамо"
Фото: полиция на матче "Шахтер" - "Динамо" (hk.npu.gov.ua)

По данным полиции, около 20 фанатов выкрикивали расистские оскорбления

Полиция открыло уголовное дело из-за проявлений расизма на матче "Шахтер" - "Динамо" в Харькове 10 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

Сообщается, что 10 ноября в ходе игры на стадионе "Металлист" около 20 болельщиков футбольного клуба "Динамо" выкрикивали непристойные лозунги в адрес игроков "Шахтера". На 75 минуте футбольный матч был остановлен.

Также сообщается, что 11 ноября Слободской отдел полиции открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного дела направлены в прокуратуру Харьковской области для решения вопроса относительно возможного изменения подследственности.

Полиция принимает меры по установлению и розыску причастных к инциденту. Ход этой работы находится на личном контроле руководства ГУНП в Харьковской области.

Напомним, ранее сообщалось, что матч "Шахтер" - "Динамо" приостанавливали из-за проявлений расизма.

Позже стало известно, что фанаты "Динамо" выкрикивали оскорбления в адрес темнокожих игроков горняков, в частности, Дентиньо и Тайсона.

Дисциплинарный орган УАФ рассмотрит инцидент на матче "Шахтер" - "Динамо"
Новости Украины ДинамоШахтеррасизм
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь