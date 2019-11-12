ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поліція завела справу через расизм на матчі "Шахтар" - "Динамо"

Новини » Суспільство     12.11.2019 - 12:47
Поліція завела справу через расизм на матчі "Шахтар" - "Динамо"
Фото: поліція на матчі "Шахтар" - "Динамо" (hk.npu.gov.ua)

За даними поліції, близько 20 фанатів вигукували расистські образи

Поліція відкрила кримінальну справу через прояви расизму на матчі "Шахтар" - "Динамо" в Харкові 10 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 10 листопада в ході гри на стадіоні "Металіст" близько 20 вболівальників футбольного клубу "Динамо" вигукували непристойні гасла на адресу гравців "Шахтаря". На 75 хвилині футбольний матч був зупинений.

Також повідомляється, що 11 листопада Слобідський відділ поліції відкрив кримінальне провадження за ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Зараз матеріали кримінальної справи направлено до прокуратури Харківської області для вирішення питання щодо можливої зміни підслідності.

Поліція вживає заходи щодо встановлення та розшуку причетних до інциденту. Хід цієї роботи перебуває на особистому контролі керівництва ГУНП в Харківській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що матч "Шахтар" - "Динамо" призупиняли через прояви расизму.

Пізніше стало відомо, що фанати "Динамо" вигукували образи на адресу темношкірих гравців гірників, зокрема, Дентіньо і Тайсона.

Дисциплінарний орган УАФ розгляне інцидент на матчі "Шахтар" - "Динамо"
Новини України ДинамоШахтаррасизм
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся