Поліція затримала "смотрящого" за Уманню та кілера, які готували замах на суддю

В Черкаській області була припинена спроба замаху на суддю, вбивство якого замовив так званий "смотрящий" за Уманню своєму помічнику-кілеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Зазначається, що інформацію про підготовку до вбивства особи на території Уманського району отримали співробітники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції. Після її підтвердження слідчі розпочали досудове розслідування.
"Під час слідства поліцейські встановили об’єкт злочину, організатора, кілера та можливі мотиви. До організації вбивства судді одного з районних судів причетний так званий "смотрящий" за Уманню, а в якості кілера він залучив свого помічника", - розповіли в поліції.
В прес-службі ПНУ додали, що серед вірогідних мотивів є професійна діяльність судді.
В поліції розповіли, що фігуранти ретельно готувалися до вбивства. Зокрема, вони слідкували за об'єктом, вивчали його розпорядок дня, місця, в яких найчастіше буває, маршрути пересування, придбали зброю та гранати.
"За вказівкою "боса" кілер придбав одяг, маску, рукавиці, які після ліквідації судді повинен був знищити", - йдеться в матеріалі.
"19 березня оперативники, слідчі за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції затримали "смотрящого" та його помічника-кілера", - передали в поліції.
У правоохоронних органах уточнили, що " смотрящий" раніше був судимий за вимагання та розбій.
У фігурантів вилучили зброю: пістолет і з глушником, гранати, бити, кастет, одяг, а також 4 кг канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 тисячі пачок цигарок тощо.
Обидва затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Фігурантам буде повідомлено про підозру:
Зазначається, що нині готуються клопотання в суд про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, розповіли в поліції.
Нагадаємо, восени минулого року правоохоронці нейтралізували потужне злочинне угруповання, яке намагалось тримати в страху мешканців Вінницької області. Зокрема, був затриманий лідер банди - так званий "смотрящого" за областю.
Додамо, перед тим правоохоронці повідомили про підозру так званому "вору в законі" Лавасогли Батумському. Він координував злочинну діяльність в Одеській області на волі та в СІЗО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.