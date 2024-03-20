Поліція затримала "смотрящого" за Уманню та кілера, які готували замах на суддю

Зазначається, що інформацію про підготовку до вбивства особи на території Уманського району отримали співробітники управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Нацполіції. Після її підтвердження слідчі розпочали досудове розслідування.

"Під час слідства поліцейські встановили об’єкт злочину, організатора, кілера та можливі мотиви. До організації вбивства судді одного з районних судів причетний так званий "смотрящий" за Уманню, а в якості кілера він залучив свого помічника", - розповіли в поліції.

В прес-службі ПНУ додали, що серед вірогідних мотивів є професійна діяльність судді.

Підготовка до замаху

В поліції розповіли, що фігуранти ретельно готувалися до вбивства. Зокрема, вони слідкували за об'єктом, вивчали його розпорядок дня, місця, в яких найчастіше буває, маршрути пересування, придбали зброю та гранати.

"За вказівкою "боса" кілер придбав одяг, маску, рукавиці, які після ліквідації судді повинен був знищити", - йдеться в матеріалі.

Затримання фігурантів

"19 березня оперативники, слідчі за підтримки відділу силового забезпечення ДСР Нацполіції затримали "смотрящого" та його помічника-кілера", - передали в поліції.

У правоохоронних органах уточнили, що " смотрящий" раніше був судимий за вимагання та розбій.

У фігурантів вилучили зброю: пістолет і з глушником, гранати, бити, кастет, одяг, а також 4 кг канабісу, боргові розписки від місцевих мешканців на близько 50 тисяч доларів, майже 4 тисячі пачок цигарок тощо.

Що загрожує "смотрящему" та кілеру

Обидва затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Фігурантам буде повідомлено про підозру:

за ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу,

за ч. 1 ст. 263 КК (носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Зазначається, що нині готуються клопотання в суд про обрання затриманим запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі, розповіли в поліції.