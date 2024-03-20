Полиция задержала "смотрящего" за Уманью и киллера, которые готовили покушение на судью

Отмечается, что информацию о подготовке к убийству на территории Уманского района получили сотрудники управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции. После ее подтверждения следователи приступили к судебному расследованию.

"В ходе следствия полицейские установили объект преступления, организатора, киллера и возможные мотивы. К организации убийства судьи одного из районных судов причастен так называемый "смотрящий" за Уманью, а в качестве киллера он привлек своего помощника", - рассказали в полиции.

В пресс-службе ПНУ добавили, что среди вероятных мотивов есть - профессиональная деятельность судьи.

Подготовка к покушению

В полиции рассказали, что фигуранты тщательно готовились к убийству. В частности, они следили за объектом, изучали его распорядок дня, места, где чаще всего бывает, маршруты передвижения, приобрели оружие и гранаты.

"По указанию босса киллер приобрел одежду, маску, перчатки, которые после ликвидации судьи должен был уничтожить", - говорится в материале.

Задержание фигурантов

"19 марта оперативники, следователи при поддержке отдела силового обеспечения ДСР Нацполиции задержали "смотрящего" и его помощника-киллера", – передали в полиции.

В правоохранительных органах уточнили, что "смотрящий" ранее был судим за вымогательство и разбой.

У фигурантов изъяли оружие: пистолет и с глушителем, гранаты, бить, кастет, одежда, а также 4 кг каннабиса, долговые расписки от местных жителей около 50 тысяч долларов, почти 4 тысячи пачек сигарет и т.д.

Что угрожает "смотрящему" и киллеру

Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Фигурантам будет сообщено о подозрении:

по ч. 1 ст. 14, п. 12. ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса,

по ч. 1 ст. 263 УК (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Отмечается, что в настоящее время готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы, рассказали в полиции.