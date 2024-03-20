Полиция задержала "смотрящего" за Уманью и киллера, которые готовили покушение на судью

В Черкасской области была пресечена попытка покушения на судью, убийство которого заказал так называемый "смотрящий" за Уманью своему помощнику-киллеру.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Отмечается, что информацию о подготовке к убийству на территории Уманского района получили сотрудники управления стратегических расследований в Черкасской области Нацполиции. После ее подтверждения следователи приступили к судебному расследованию.
"В ходе следствия полицейские установили объект преступления, организатора, киллера и возможные мотивы. К организации убийства судьи одного из районных судов причастен так называемый "смотрящий" за Уманью, а в качестве киллера он привлек своего помощника", - рассказали в полиции.
В пресс-службе ПНУ добавили, что среди вероятных мотивов есть - профессиональная деятельность судьи.
В полиции рассказали, что фигуранты тщательно готовились к убийству. В частности, они следили за объектом, изучали его распорядок дня, места, где чаще всего бывает, маршруты передвижения, приобрели оружие и гранаты.
"По указанию босса киллер приобрел одежду, маску, перчатки, которые после ликвидации судьи должен был уничтожить", - говорится в материале.
"19 марта оперативники, следователи при поддержке отдела силового обеспечения ДСР Нацполиции задержали "смотрящего" и его помощника-киллера", – передали в полиции.
В правоохранительных органах уточнили, что "смотрящий" ранее был судим за вымогательство и разбой.
У фигурантов изъяли оружие: пистолет и с глушителем, гранаты, бить, кастет, одежда, а также 4 кг каннабиса, долговые расписки от местных жителей около 50 тысяч долларов, почти 4 тысячи пачек сигарет и т.д.
Оба задержаны в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Фигурантам будет сообщено о подозрении:
Отмечается, что в настоящее время готовятся ходатайство в суд об избрании задержанным меры пресечения в виде содержания под стражей
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы, рассказали в полиции.
Напомним, осенью прошлого года правоохранители нейтрализовали мощную преступную группировку, которая пыталась держать в страхе жителей Винницкой области. В частности, был задержан лидер банды - так называемый "смотрящий" за областью.
Добавим, перед тем правоохранители сообщили о подозрении так называемому "вору в законе" Лавасогли Батумскому. Он координировал преступную деятельность в Одесской области на свободе и в СИЗО.
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