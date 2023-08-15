Використовували фото глави МОЗ. Поліція виявила шахраїв із торгівлі ліками

Деталі справи

24-річний мешканець Харківської області та його 26-річна спільниця надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами.

Фото: Обшук (facebook.com/UA.National.Police)

Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару.

Шахраї використали фото глави МОЗ України

Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами.

"При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з "лікарським засобом". Цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення", - йдеться у повідомленні.

Що їм тепер загрожує за це

Поліцейські заблокували шахрайські ресурси та провели низку обшуків на території Харківської та Закарпатської областей.

Вилучено понад 50 тисяч коробок з дієтичними добавками, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Гучні злочини в Україні

У Києві поліція затримала чоловіка, який напав на перехожого із сокирою. Виявилося, що у своїй квартирі він відкрив усі конфорки газу та пішов "гуляти" столицею.

Також оперативники карного розшуку затримали торговців зброєю. Під час розслідування було викрито організатора злочину та його пособників.