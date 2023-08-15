UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Використовували фото глави МОЗ. Поліція виявила шахраїв із торгівлі ліками

Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитро Браславський

Шахраї використовували фотографію глави МОЗ України для продажу неіснуючих ліків. Правоохоронцям вдалося ліквідувати схему і затримати її організаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі справи

24-річний мешканець Харківської області та його 26-річна спільниця надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами.

Фото: Обшук (facebook.com/UA.National.Police)

Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару.

Шахраї використали фото глави МОЗ України

Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами.

"При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з "лікарським засобом". Цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення", - йдеться у повідомленні.

Що їм тепер загрожує за це

Поліцейські заблокували шахрайські ресурси та провели низку обшуків на території Харківської та Закарпатської областей.

Вилучено понад 50 тисяч коробок з дієтичними добавками, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі. 

Гучні злочини в Україні

У Києві поліція затримала чоловіка, який напав на перехожого із сокирою. Виявилося, що у своїй квартирі він відкрив усі конфорки газу та пішов "гуляти" столицею.

Також оперативники карного розшуку затримали торговців зброєю. Під час розслідування було викрито організатора злочину та його пособників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я УкраїниполицияКиберполиция