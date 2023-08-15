Використовували фото глави МОЗ. Поліція виявила шахраїв із торгівлі ліками

Шахраї використовували фотографію глави МОЗ України для продажу неіснуючих ліків. Правоохоронцям вдалося ліквідувати схему і затримати її організаторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
Деталі справи
24-річний мешканець Харківської області та його 26-річна спільниця надавали онлайн-консультації потенційним покупцям та переконували їх придбати лікарські засоби за завищеними у кілька разів цінами.
Фото: Обшук (facebook.com/UA.National.Police)
Проте замість лікарського засобу фігуранти продавали дієтичну добавку. Для цього чоловік створив та адміністрував декілька інтернет-ресурсів з продажу товару.
Шахраї використали фото глави МОЗ України
Також фігуранти запустили в соцмережах масштабну рекламну кампанію щодо продажу лікарських засобів у рамках реалізації неіснуючої програми Міністерства охорони здоров’я України за зниженими цінами.
"При цьому експлуатувалося змінене зображення очільника виконавчого органу з "лікарським засобом". Цільовою аудиторією фейкової реклами були передусім люди літнього віку, малозахищені верстви населення", - йдеться у повідомленні.
Що їм тепер загрожує за це
Поліцейські заблокували шахрайські ресурси та провели низку обшуків на території Харківської та Закарпатської областей.
Вилучено понад 50 тисяч коробок з дієтичними добавками, комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які використовувалися у злочинній діяльності.
Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства. Санкція статі передбачає до п’яти років позбавлення волі.
У Києві поліція затримала чоловіка, який напав на перехожого із сокирою. Виявилося, що у своїй квартирі він відкрив усі конфорки газу та пішов "гуляти" столицею.
Також оперативники карного розшуку затримали торговців зброєю. Під час розслідування було викрито організатора злочину та його пособників.
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