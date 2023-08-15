Использовали фото главы Минздрава. Полиция обнаружила мошенников по торговле лекарствами

Детали дела

24-летний житель Харьковской области и его 26-летняя сообщница предоставляли онлайн-консультации потенциальным покупателям и убеждали их приобрести лекарственные средства по завышенным в несколько раз ценам.

Фото: Обыск (facebook.com/UA.National.Police)

Однако вместо лекарственного средства фигуранты продавали диетическую добавку. Для этого мужчина создал и администрировал несколько интернет-ресурсов по продаже товара.

Мошенники использовали фото главы Минздрава Украины

Также фигуранты запустили в соцсетях масштабную рекламную кампанию по продаже лекарственных средств в рамках реализации несуществующей программы Министерства здравоохранения Украины по сниженным ценам.

"При этом эксплуатировалось измененное изображение главы исполнительного органа с "лекарственным средством". Целевой аудиторией фейковой рекламы были прежде всего люди пожилого возраста, малозащищенные слои населения", - говорится в сообщении.

Что им теперь грозит за это

Полицейские заблокировали мошеннические ресурсы и провели ряд обысков на территории Харьковской и Закарпатской областей.

Изъято более 50 тысяч коробок с диетическими добавками, компьютерную технику и мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности.

Следователи Главного следственного управления Нацполиции открыли уголовное производство по факту мошенничества. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Громкие преступления в Украине

В Киеве полиция задержала мужчину, который напал на прохожего с топором. Оказалось, что в своей квартире он открыл все конфорки газа и пошел "гулять" по столице.

Также оперативники уголовного розыска задержали торговцев оружием. В ходе расследования был разоблачен организатор преступления и его пособники.