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Поліція затримала мешканця Києва, який запускав феєрверк (фото)

Фото: поліція затримала мешканця Києва, який запускав феєрверк (t.me/gunpKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція затримала мешканця Києва, який запускав феєрверк. Попри заборону, таким чином він хотів привітати подругу з днем народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Правоохоронці затримали 19-річного киянина, який вчора на Лісовому масиві запустив феєрверк", - йдеться у повідомленні.

Молодик пояснив правоохоронцям, що таким чином хотів привітати подругу з днем народження. З місця події слідчі вилучили дві використані пускові установки. 

 

Поліція затримала мешканця Києва, який запускав феєрверк (t.me/gunpKyiv)

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 КК України - хуліганство. Санкція статті передбачає до 5 років обмеження волі.

Заборона пусків феєрверків під час дії воєнного стану в Україні

До початку повномасштабної війни феєрверки були невід’ємною частиною різдвяних та новорічних свят. Але використовувати феєрверки в Україні зараз заборонено під час дії воєнного стану на законодавчому рівні.

Але попри заборону все ж виникають випадки, коли українці порушують її. Наприклад, днями у Києві поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки з вікна будинку. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, що військовий стан та мобілізацію в Україні продовжено до 7 лютого 2025 року.

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