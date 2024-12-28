Поліція затримала мешканця Києва, який запускав феєрверк (фото)

Заборона пусків феєрверків під час дії воєнного стану в Україні

До початку повномасштабної війни феєрверки були невід’ємною частиною різдвяних та новорічних свят. Але використовувати феєрверки в Україні зараз заборонено під час дії воєнного стану на законодавчому рівні.

Але попри заборону все ж виникають випадки, коли українці порушують її. Наприклад, днями у Києві поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки з вікна будинку. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Нагадаємо, що військовий стан та мобілізацію в Україні продовжено до 7 лютого 2025 року.

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