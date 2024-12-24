"Відпочивав". У Києві затримали чоловіка, який запускав феєрверки на Виноградарі

У Києві поліцейські затримали чоловіка, який запускав феєрверки з вікна будинку. Тепер йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Поліції Києва.

У Подільському районі Києві чоловік знехтував забороною використання піротехнічних виробів під час дії воєнного стану в Україні. Зокрема, він запускав феєрверки з вікна будинку на проспекті Порика (Виноградар).

Порушником виявився 43-річний мешканець будинку, який перебував в стані алкогольного сп'яніння. Під час затримання чоловік поводив себе агресивно. Свої дії він пояснив тим, що таким чином відпочиває і запустив феєрверк заради веселощів.

Поліцейські затримали порушника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час слідчих дій в його квартирі було знайдено і вилучено речові докази.

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом хуліганських дій. Зокрема, порушнику загрожує стаття 296 - хуліганство, пов’язане з використанням піротехніки. За такі неправомірні дії передбачається покарання: штраф від 17 000 до 34 000 гривень, арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років.

Отож поліція нагадує, що відповідно до законодавства, використання піротехніки на період дії правового режиму воєнного стану заборонено.