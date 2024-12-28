Полиция задержала жителя Киева, который запускал фейерверк (фото)

Запрет пусков фейерверков во время действия военного положения в Украине

До начала полномасштабной войны фейерверки были неотъемлемой частью рождественских и новогодних праздников. Но использовать фейерверки в Украине сейчас запрещено во время действия военного положения на законодательном уровне.

Но несмотря на запрет все же возникают случаи, когда украинцы нарушают его. Например, на днях в Киеве полицейские задержали мужчину, который запускал фейерверки из окна дома. Теперь ему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напомним, что военное положение и мобилизация в Украине продлены до 7 февраля 2025 года.

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