Поліція затримала грабіжників, які у військовій формі викрали понад 8 млн гривень (фото)

Деталі справи

До поліції звернувся 21-річний хлопець і повідомив, що в одному із сіл області невідомі у військовій формі зупинили автомобіль і забрали гроші, які належали 61-річному підприємцю. Після чого нападники зникли в невідомому напрямку.

Правоохоронці вже встановили чотирьох осіб, які причетні до скоєння злочину. Фігуранти намагалися спалити камуфляжний одяг, у якому грабували людину, а автомобіль, на якому пересувалися, втопили в Дністрі. Після цього зловмисники переодягнулися в цивільний одяг і змінили транспортний засіб.

Що їм загрожує

30-річного та 29-річного зловмисників затримали в автомобілі, коли вони рухалися околицею Івано-Франківська.

Фото: Затримання зловмисників (npu.gov.ua)

Їм уже повідомлено про підозру за фактом "грабежу, вчиненого в особливо великих розмірах або у складі організованої групи".

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тепер зловмисникам загрожує до 13 років за гратами.