Полиция задержала грабителей, которые в военной форме похитили более 8 млн гривен (фото)

Детали дела

В полицию обратился 21-летний парень и сообщил, что в одном из сел области неизвестные в военной форме остановили автомобиль и забрали деньги, которые принадлежали 61-летнему предпринимателю. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Правоохранители уже установили четырех человек, которые причастны к совершению преступления. Фигуранты пытались сжечь камуфляжную одежду, в которой грабили человека, а автомобиль, на котором передвигались, утопили в Днестре. После этого злоумышленники переоделись в гражданскую одежду и сменили транспортное средство.

Что им грозит

30-летнего и 29-летнего злоумышленников задержали в автомобиле, когда они двигались по окраине Ивано-Франковска.

Фото: Задержание злоумышленников (npu.gov.ua)

Им уже сообщено о подозрении по факту "грабежа, совершенного в особо крупных размерах или в составе организованной группы".

Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Теперь злоумышленникам грозит до 13 лет за решеткой.