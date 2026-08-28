Поліція затримала француза з трьома бойовими ракетами Akeron у вантажівці

В італійському порту Барі правоохоронці затримали 46-річного громадянина Франції, який перевозив п'ять контейнерів із військовим майном. Спочатку частину вантажу могли сприйняти як навчальне обладнання, однак експертиза італійських військових виявила ознаки бойових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews .

Французького водія зупинили співробітники італійських правоохоронних органів після того, як він зійшов із судна Superfast II, що прибуло до Барі з грецького міста Патри.

Під час огляду мікроавтобуса з французькими номерами правоохоронці виявили п'ять транспортно-пускових контейнерів. Один із них був порожнім, у другому знаходилася навчальна ракета, а ще три містили бойові ракети Akeron.

Навчальне маркування приховувало бойові ракети

Для встановлення типу та рівня небезпеки вантажу італійські правоохоронці залучили експертів армії. Саме під час перевірки виникли питання щодо маркування контейнерів.

На них була наклеєна синя клейка стрічка. За стандартами НАТО вона використовується для позначення навчального обладнання, яке не містить вибухівки.

Однак після видалення стрічки під нею виявилося оригінальне жовто-чорне маркування. Воно вказувало на наявність бронебійно-фугасної бойової частини.

Таким чином, у трьох контейнерах, які могли виглядати як такі, що перевозять навчальне обладнання, фактично знаходилися бойові ракети.

Водій заявив про замовлення від MBDA

Затриманий 46-річний француз пояснив слідчим, що працює субпідрядником компанії, яка спеціалізується на транспортуванні військових вантажів. За його словами, перевезення здійснювалося на замовлення оборонної компанії MBDA.

Водій також стверджував, що обладнання прямувало до Греції для проведення ремонтних робіт компанією Altus LSA.

Втім, італійські слідчі встановили обставини, які викликали сумніви щодо цієї версії. Зокрема, транспортна компанія, на яку посилався водій, фактично належить його дружині та, за даними слідства, не спеціалізується на військових перевезеннях.

Захист надав документи та дозвіл Міністерства оборони Франції, датований 2025 роком. Водночас суд звернув увагу на розбіжності в датах і печатках у документах, а також на відсутність італійських дозволів, необхідних для транзиту зброї.

Суд залишив чоловіка під вартою

На цьому тлі суддя ухвалив рішення про взяття підозрюваного під варту. Слідство має встановити походження військового вантажу та його кінцевий пункт призначення.

Наразі із наведених матеріалів не випливає, що французького водія вже визнано винним у незаконному перевезенні зброї. Його затримали на час з'ясування обставин справи.

Що таке Akeron MP

Akeron MP - французький протитанковий ракетний комплекс п'ятого покоління, розроблений компанією MBDA. Він призначений для ураження броньованої техніки та укріплених цілей.

Комплекс може застосовуватися на відстані до 4–5 км. Ракета здатна працювати за принципом "вистрілив і забув", а також передбачає можливість ручного коригування польоту через оптоволоконний канал.