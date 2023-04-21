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Поліція затримала чоловіка, який запустив феєрверк під час тривоги в центрі Харкова

Фото: чоловік запустив феєрверк під час тривоги в центрі Харкова (hk.npu.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Пізно ввечері, 20 квітня, мешканець Харкова запустив феєрверк під час повітряної тривоги в центрі міста. Таким чином він вирішив привітати подругу з днем народження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

Так, 20 квітня близько 22:10 до Харківського районного управління поліції № 3 надійшло повідомлення про те, що по вулиці 23 Серпня невідомий запустив феєрверк на стоянці біля супермаркету.

"Протягом кількох годин працівники поліції встановили особу зловмисника. Ним виявився 46-річний мешканець міста", - йдеться в повідомленні.

Як з'ясувалося, таким чином він вирішив привітати подругу зі святом.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в ніч на 21 квітня на території України була оголошена масштабна повітряна тривога. Зокрема, у Харкові повідомляли про вибухи.

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