Українців попереджають про шахраїв в інтернеті: як не стати їх жертвою

Чоловік побачив у соцмережі Facebook посилання про нібито допомогу від ООН і перейшов за ним. Йому запропонували ввести секретні паролі для карток, нібито для оформлення виплати.

Після цього "менеджер" зателефонував потерпілому та дізнався код підтвердження, який прийшов на телефон. Як наслідок, з рахунків чоловіка було знято 87 тисяч гривень.

Поліція розслідує цей випадок у межах кримінального провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство) та шукає причетних осіб.

Поліція нагадує громадянам:

Не надавайте стороннім особам персональні банківські дані або коди підтвердження, які надходять від онлайн-сервісів.

Офіційна інформація про можливість отримання фінансової допомоги завжди розміщується на офіційних ресурсах державних установ або міжнародних організацій.