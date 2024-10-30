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Украинцев предупреждают о мошенниках в интернете: как не стать их жертвой

Фото: полиция предостерегает от фейковых ссылок на выплаты (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Мошенники распространяют в различных пабликах и соцсетях фейковые объявления о предоставлении финансовой помощи для граждан во время войны. Одной из жертв такой мошеннической схемы стал 66-летний мужчина.

Мужчина увидел в социальной сети Facebook ссылку на якобы помощь от ООН и перешел по ней. Ему предложили ввести секретные пароли для карт, якобы для оформления выплаты.

После этого "менеджер" позвонил пострадавшему и узнал код подтверждения, который пришел на телефон. В результате с его счетов было снято 87 тысяч гривен.

Полиция расследует этот случай в рамках уголовного производства по статье 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество) и разыскивает причастных лиц.

Полиция напоминает гражданам:

Не предоставляйте посторонним лицам персональные банковские данные или коды подтверждения, которые поступают от онлайн-сервисов.

Официальная информация о возможности получения финансовой помощи всегда размещается на официальных ресурсах государственных учреждений или международных организаций. 

Напомним, что онлайн-мошенничество, или "скам", стало распространенным явлением, направленным на кражу денег, персональных данных или даже учетных записей.

Кроме того, мошенники используют фишинговые ссылки, которые добавляют в email-письма, SMS-сообщения или веб-ресурсы, дизайн которых копирует известные сайты, а их адреса часто отличаются от оригинальных всего на несколько символов.

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Мошенники