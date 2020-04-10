Полиция Запорожья подтвердила вызов на допрос чиновника горсовета

Полиция официально вызвала чиновника Запорожского городского совета на допрос по делу о нарушении карантина через коронавирус в Запорожье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, чиновника городского совета допросят по делу о нарушении должностными лицами карантинных норм, что могло привести к распространению коронавируса и инфицированию жителей Запорожской области.

Производство было открыто по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины.

Вероятно, речь идет о мэре Запорожья Владимире Буряке, который накануне сообщал о получении повестки на допрос по делу об отказе остановить общественный транспорт в городе.

Напомним, 5 апреля мэр Запорожья заявил, что не будет прислушиваться к рекомендациям Кабмина и не будет останавливать движение общественного транспорта. Свое решение Буряк объяснял тем, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и горожанам, которые не могут работать дистанционно, необходимо добираться на работу.

Позднее на решение Буряка отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что СБУ и МВД отреагировали на отказ мэра Запорожья остановить общественный транспорт.